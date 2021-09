Secec divulga novas datas para concurso do Museu da Bíblia

Com um prêmio de R$ 122 mil para o vencedor, os projetos devem ser entregues até o dia 15 de setembro e o resultado saí em 13 de outubro.

Após o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que derrubava a liminar que suspendeu a construção do Museu da Bíblia, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa (Secec) divulgou, nesta quarta-feira (1°), as novas datas para os concursos para elaboração do projeto da construção.

Com um prêmio de R$ 122 mil para o vencedor, os projetos devem ser entregues até o dia 15 de setembro e o resultado deverá sair no dia 13 de outubro.

Veja o edital e as datas:

Edital Concurso Museu da Bíblia

Edital Anexo Concurso Museu da Bíblia

Inscrições

19 de julho de 2021 a 15 de setembro de 2021

Homologação

5 dias após a inscrição

Prazo para Recursos

5 dias após a negativa de homologação

Prazo para resposta de Recursos

3 dias após a apresentação de recurso

Consultas

A partir de 19 de julho de 2021

Respostas às consultas

3 dias após a data da consulta

Impugnação

De 19 de julho de 2021 Até 08 de setembro de 2021

Decisão sobre impugnação

Até três dias úteis após o recebimento

Envio dos Estudos Preliminares

27 de julho de 2021 a 15 de setembro de 2021

Julgamento

22 a 24 de setembro de 2021

Divulgação do Resultado Preliminar do Concurso

28 de setembro de 2021

Prazo Recursal dos Resultados Preliminares

Até 5 de outubro de 2021

Divulgação do resultado final

13 de outubro de 2021

Resposta para Recursos

3 dias úteis após o recurso

Prazo de habilitação

14 a 20 de outubro de 2021

Homologação do Concurso/Premiação

22 de outubro de 2021