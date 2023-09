Sebrae Inova 2023 debate ‘Cidades Inteligentes’

O evento Sebrae Inova 2023 já conta com mais de 17 mil inscritos, e uma estimativa de 35 mil participantes

Carolina Freitas

[email protected]

O Distrito Federal recebe mais uma edição do Sebrae Inova, entre os dias 5 e 7 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O evento, criado em 2019, é baseado em três pilares: Empreendedorismo, Inovação, e Marketing Digital. Com foco em gerar conhecimento para o empreendedor sobre o mundo digital e debater temas atuais a cada ano, o Sebrae Inova 2023 vai discorrer sobre o tema: Cidades Inteligentes.

O Sebrae Inova 2023 já conta com mais de 17 mil inscritos, e uma estimativa de 35 mil participantes. Ao Jornal de Brasília, Ricardo Robson, gerente da unidade de atendimento personalizado do Sebrae DF, comentou sobre a importância do evento e do tema para a população: “O Sebrae Inova vem muito em função de mostrar para a população que deseja empreender agora ou no futuro que existe oportunidade de negócios em diversos segmentos”.

“Com isso, este ano a pauta mais uma vez é diferente. Com o tema ‘Cidades Inteligentes’ queremos repensar cidades para pessoas, ambientes e negócios. A cada ano existe uma pauta dentro do Sebrae Inova que trabalhamos de uma forma bem transversal. Desde a montagem, até os conteúdos que serão disponibilizados nos palcos”, completa Ricardo.

O evento conta com uma programação bem completa para os três dias, com palestrantes referência nos temas de inclusão, cidades inteligentes, felicidade e influência, como: Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, Samer Agi, Hungria, Cecília Tham, Thaynara OG e Celso Athayde. Além desses, são presenças confirmadas: Juliana Wallauer (apresentadora), Nobru, Andreza Delgado e mais de 80 especialistas que participarão de palestras, debates e rodas de conversa.

O palco principal, ‘Inova’, terá temas como: “Conversando Sobre Inovação e Cidades Inteligentes: Perspectivas e Desafios”, “Conexões Inspiradoras: Cultura, Empreendedorismo e Transformação Social na Era da Conectividade” e “Felicidade: Um Direito, Dever ou Escolha?”.

Os interessados em participar do evento gratuito podem realizar inscrição pelo site: www.sebraeinova.com.br. Com a inscrição é possível acessar os conteúdos que já estão disponíveis no ‘Inova Play’. Os conteúdos que foram apresentados durante os três dias do Sebrae Inova 2023 ficaram disponíveis na plataforma online até o final do ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Na nossa plataforma online, as pessoas podem acessar as palestras que já foram realizadas, e-books, podcasts e blogs. Ou seja, tem uma série de informações que as pessoas já podem consumir antes mesmo do evento acontecer, e automaticamente as pessoas ficam inscritas para o evento presencial”, explica o gerente da unidade de atendimento personalizado do Sebrae DF, Ricardo Robson.

Aqueles que não conseguirem realizar a inscrição antes, podem fazer presencial no dia do evento. De acordo com informações do Sebrae DF, o evento cresce cerca de 20% no número de participantes em cada nova edição. Em 2019, primeiro ano do Sebrae Inova, o evento contou com mil participantes, e o tema seguiu a ideia central do evento: “Marketing Digital, Empreendedorismo e Inovação”, com viés no mercado das redes sociais.

Em 2020, o Sebrae Inova Online, por conta da pandemia, saltou para 17 mil participantes, com foco na proteção de dados. Já em 2021, cerca de 22 mil inscritos debateram sobre inteligência artificial. Enquanto isso, 2022 debateu a Era da Hiperconectividade e o 5G, e contou com 25 mil integrantes.

Em atenção ao crescimento e adesão dos brasileiros ao Sebrae Inova, Ricardo destaca o poder do empreendedorismo do DF: “Essa ação é uma grande entrega do Sebrae. É um evento que está sendo 100% subsidiado pelo Sebrae. Então é uma grande entrega para a sociedade do DF, com foco no empreendedorismo enquanto mecanismo de transformação social. Por meio da geração de emprego e renda. Quanto mais pessoas tiverem interesse em empreender na nossa cidade melhor será para a sociedade como um todo, nos tornando assim menos dependentes do serviço público”.