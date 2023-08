Saúde trabalha com o programa Mais Perto do Cidadão em Planaltina

A pasta ainda disponibiliza aferição de pressão arterial e glicemia, e atividades educativas em saúde mental e saúde da mulher

A 10ª edição do programa Mais Perto do Cidadão desembarcou nessa quinta-feira (17) no estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções, em Planaltina, e deve ficar até este sábado (19). Nesse período, a Secretaria de Saúde oferecerá diversos serviços para a população, como vacinação contra covid-19, influenza e HPV e testes rápidos de hepatite B e C, HIV e sífilis.

A pasta ainda disponibiliza aferição de pressão arterial e glicemia, e atividades educativas em saúde mental e saúde da mulher. Servidores do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e do Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (Cerpis) de Planaltina participam prestando informações ao público.

A iniciativa facilita ainda mais o acesso dos serviços da SES aos moradores da região. “A participação da Secretaria é de grande relevância, pois leva à comunidade alguns serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), oportunizando principalmente a prevenção e promoção da saúde”, explica a gerente de áreas programáticas da Região Norte, Kátia Seibert.

Na ocasião, quem já aproveitou a oportunidade foi a auxiliar de dentista Roseli de Souza, de 30 anos, que fez testagem de hepatite. “Como trabalho com atendimento de pessoas, vim fazer o teste rápido, porque é bom saber como está a saúde.”

Um dos pontos importantes da atuação nesse tipo de iniciativa é a possibilidade de identificar necessidades dos usuários da rede e orientá-los a buscar as UBSs, que atendem no sistema de portas abertas. “A população se beneficia pela facilidade de acesso aos serviços ofertados e, principalmente, pela identificação de alguns agravos que, inicialmente, são silenciosos como o diabetes e a hipertensão arterial, doenças crônicas que precisam de acompanhamento”, exemplifica.

‌Vacinação

A agilidade é outra vantagem de levar os atendimentos para fora das unidades físicas. Os participantes que chegam ao estande da pasta não esperam muito. A autônoma Ane Karoline Pereira, de 24 anos, elogiou a rapidez com que foi vacinada. “Foi maravilhoso, porque não tinha fila para vacinar, foi rápido e as meninas da equipe que me atenderam foram super educadas.”

Já Maria do Socorro Silvestre, de 51 anos, aproveitou a oportunidade para se proteger contra covid-19 e febre amarela e levou a neta, Maria Clara, para ser imunizada também. “Achei muito boa a iniciativa, gostei da organização e do atendimento”, avaliou.

Serviço

Os interessados podem comparecer à ação com documento de identificação e, se possível, cartão de vacina. Os serviços, que começaram na quinta-feira (17), ficam disponíveis nesta sexta-feira, 18 de agosto, das 9h às 16h e, no sábado (19) das 9h às 12h, no estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções, ao lado da Administração Regional de Planaltina.

O evento é organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A SES participa apoiando a atividade por meio da Diretoria de Atenção Primária. Além da assistência na área da saúde, outros serviços e atividades de lazer são oferecidos por outros órgãos do DF. A iniciativa é motivada pela comemoração dos 164 anos de Planaltina, data celebrada em 19 de agosto.