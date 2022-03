Saúde testa novo sistema de ‘fumacê’ para combater a dengue

O subsecretário de Vigilância à Saúde ressalta que o engajamento da população é fundamental para que as ações da SES tenham resultado

Nesta terça-feira (22), foi realizado o teste de um novo sistema de “fumacê” na Estância Mestre d’Armas, em Planaltina.

O sistema tem como objetivo proteger contra a proliferação do mosquito da dengue e tem alta potência.

O novo modelo tem alcance de 100 m, enquanto o antigo tinha 30 m de alcance. Além disso, a altura atingida pelo produto ode ser de até 20 m, passando por muros altos das residências.

Uma área de 25 hectares, com cerca de 500 imóveis, foi coberta em 45 minutos.

Os agentes de Vigilância Ambiental, com uso de equipamentos com potências menores, precisam de três dias para fazer aplicação direta em área semelhante.

O diretor de Vigilância Ambiental, Jadir Filho, explicou que foi utilizado um larvicida biológico, produto inofensivo aos humanos, mas com potencial de eliminar as larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor de dengue, chikungunya e zika. O aparelho foi instalado em um trator porque, como está em desenvolvimento, ainda não há um veículo adaptado para recebê-lo.

Estudo

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, ressaltou que a atividade realizada nesta terça faz parte do desenvolvimento do aparelho. “A equipe técnica da Secretaria de Saúde participa da avaliação de desempenho”, explicou. O Ministério da Saúde e a FioCruz são parceiros da iniciativa.

Para validar a nova técnica, ainda serão observados o tamanho das gotículas lançadas no ar e o alcance obtido. O estudo também deve incluir análise de mosquitos coletados e dados sobre a redução dos casos de dengue na região. “O Distrito Federal tem um corpo técnico qualificado, com pós-doutores, doutores e mestres que podem contribuir muito nessa pesquisa”, completou Divino.

Uma área semelhante e com dados epidemiológicos parecidos será coberta a partir da tarde desta terça (22) por agentes de Vigilância Ambiental, que farão a visita em cada imóvel da região. A comparação dos resultados a serem obtidos ajudará a validar o novo equipamento.

Horário de “fumacê”

O horário selecionado para realizar o teste nesta terça-feira – às 17h –, está em consonância com a técnica empregada pela SES para a aplicação do “fumacê”. Diariamente, os carros passam nas localidades apontadas como áreas de infestação do Aedes aegypti, entre as 4h e as 7h ou das 18h às 21h, quando há menos vento.

O subsecretário de Vigilância à Saúde ressalta que o engajamento da população é fundamental para que as ações da SES tenham resultado. No caso da visita dos agentes, é fundamental receber as equipes e ajudar a identificar eventuais focos do mosquito.

No caso do “fumacê”, seja o modelo já em uso ou caso venha a ser adotado o equipamento testado, “é importante abrir portas e janelas para deixar o produto entrar dentro de casa”, recomenda Divino Valero. E, o mais importante: “A população deve manter as ações já conhecidas para evitar que criadouros do mosquito Aedes aegypti surjam dentro de casa”.

