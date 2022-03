Chefes do executivo alinham medidas de flexibilidade sanitárias contra covid-19

Transmissão, ocupação de leitos e óbitos serão usados para avaliação semanal em medidas que sejam gradativas

Marcus Eduardo Pereira

Elisa Costa

O Fórum de Governadores que aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no Palácio do Buriti, tratou, dentre outros temas, da padronização de medidas sanitárias pelos estados no combate ao coronavírus.

Com a queda da taxa de transmissão e do número de óbitos, os governadores alinharam medidas conjuntas de flexibilização, como por exemplo, a desobrigação do uso de máscaras, no enfrentamento à covid-19.

“A orientação é de termos confiança do conselho de secretários de saúde em apresentar medidas que levam em conta a situação de cada município: transmissão, ocupação de leitos e óbitos. Isso para empenhar medidas que sejam gradativas, avaliadas a cada semana, para garantir as recomendações para todo o país”, explicou o governador do Piauí e porta-voz da reunião, Wellington Dias.

Com pelo menos sete estados já aplicando a quarta dose da vacina contra a Covid-19 no público geral (seguindo o critério de faixa etária), o chefe de estado pregou cautela neste momento. “Reconhecemos o esforço do Brasil inteiro, tivemos avanço na vacinação, em razão dessas metas que estabelecemos, de alcançar 80% da população com primeira e segunda dose. Mesmo assim, é possível e é necessário que tenhamos medidas orientativas nacional”, comentou.

Até o momento, 17 estados e o Distrito Federal aplicam a quarta dose apenas entre a população imunossuprimida: Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Minas Gerais, Alagoas, Goiás, Acre, Santa Catarina, Amapá, Maranhão, Piauí, Sergipe e o DF, medida recomendada pelo Ministério da Saúde. “Devemos trabalhar junto ao Ministério da Saúde e acelerar a vacinação de outros vírus. Vamos dar a liberdade para os estados possam adotar medidas de acordo com a realidade dos municípios”, finalizou. Os únicos estados que ainda não aplicam a 4ª dose é Roraima e Rondônia.