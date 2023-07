Saúde repassa R$ 3,7 milhões para conclusão da UBS 7 do Gama

Descentralização de crédito foi feita para Novacap, parceira responsável pela revitalização do espaço. Medida ampliará serviços na unidade

Para a conclusão da Unidade Básica de Saúde (UBS) 7, no Gama, a Secretaria de Saúde (SES-DF) repassou à Novacap um crédito orçamentário de R$ 3.751.406,07. O valor equivale a 61% do investimento total de R$ 6,1 milhões.

As intervenções incluem a revitalização de uma edificação térrea, a redistribuição interna de ambientes, a adequação de todos os sanitários conforme as normas vigentes e a renovação das fachadas e cobertura, com um total de 820 m² de área. O projeto é resultado de uma parceria entre a SES-DF e a Novacap, que definiram estratégias para a retomada dos projetos para a conclusão do espaço.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, ressalta que as melhorias resultarão em atendimento com mais comodidade para a população. “O prédio comportará mais de cinco equipes estratégicas da Saúde da Família e os moradores de todas as quadras próximas à UBS serão assistidos.”

Do total descentralizado, R$ 3.411.203,07 serão destinados à conclusão da obra, e o restante, R$ 340.203, será alocado para o pagamento de reajuste do contrato com a empresa terceirizada. A dissociação do crédito será implementada conforme a disponibilidade orçamentária e cronograma de desembolso do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF).

“Essa descentralização de crédito é uma vitória para a saúde pública do Distrito Federal. A revitalização da UBS 7 no Gama, muito necessária e aguardada, poderá ser concluída com o rigor e a eficiência que caracterizam o trabalho da Novacap”, avalia o presidente da instituição, Fernando Leite.

UBS 7

Atualmente, a UBS 7 do Gama ocupa provisoriamente área do Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão). A sede definitiva fica no Setor Central da cidade, próximo ao Hospital Regional do Gama (HRG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O novo local contará com consultórios de clínica médica, ginecologia, nutrição e de pediatria, salas de inalação, medicações, curativos e de vacinas, além de dez consultórios odontológicos.

Há 12 mil pessoas cadastradas para atendimento na unidade, que contempla moradores da quadra 2 do Setor Norte, quadras 1 e 11 do Setor Oeste, quadra 56 de Setor Central, Edifício Flex, área rural Casa Grande, parte do setor Monjolo e Residencial Paraíso.

Com informações da Agência Brasília e da Novacap