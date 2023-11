Saúde reforça estoque de fraldas adultas

O valor estimado é de R$ 4.448.511,84 para a compra dos produtos. As empresas interessadas em participar do certame devem realizar o cadastro até sexta-feira (1º/12), às 7h59

A Secretaria de Saúde publicou, nesta terça-feira (28), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), um aviso de contratação para a compra de fraldas descartáveis adultas, tamanho G, de 70 a 90 quilos. Com a aquisição, a rede pública deve ter os estoques reforçados por seis meses.

A disputa dos lances ocorrerá entre 8h e 14h, no site Compras.gov.br. Após essa etapa, a empresa vencedora encaminhará proposta e terá cinco dias para enviar amostras à área técnica. Se estas estiverem em conformidade com as exigências da pasta, a empresa terá 30 dias para enviar as fraldas.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destaca que a compra é importante para manter a rede abastecida. “Estamos realizando essa aquisição, em caráter emergencial, para a adequação do descritivo, já que o último pregão não teve êxito. A pesquisa de preços já foi concluída e, em breve, o pregão será retomado para reabastecer a rede, contemplando todos os tamanhos, pelo período de um ano”, garante.

A gestora reforça que não há falta de fraldas nos estoques da rede. “Todas as unidades podem adquirir os materiais pelo Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS)”, diz.

O edital está disponível, sem ônus, no site Compras.gov.br, ou, com ônus, no endereço SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO700, 2º andar, sala Central de Compras/DAQ/Sucomp, CEP 70.723-040, Brasília (DF).