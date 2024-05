Saúde nomeia mais 14 médicos generalistas temporários

A Secretaria de Saúde (SES-DF) convoca mais 14 candidatos aprovados no processo seletivo para médicos generalistas, em caráter temporário. A lista com os nomes foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da terça-feira (30), página 46.

Os convocados têm até esta sexta-feira (3) entregar a documentação necessária, exigida no edital de abertura. Junto a ela, é preciso ainda apresentar uma avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental. Para isso, o candidato deve comparecer ao primeiro andar do Edifício PO 700, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, Asa Norte, conforme horário de atendimento: das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Publicado em fevereiro deste ano, o edital oferecia 200 vagas para médico generalista, com jornada de trabalho de 20 horas semanais e salário de R$ 10.046,97.

Em abril deste ano, a pasta recebeu os médicos temporários com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento na rede pública, especialmente em casos de dengue e de doenças respiratórias.