Procedimento que reduz riscos no tratamento da estenose aórtica grave é apresentado ao Iges-DF

A implantação do tratamento da estenose valvar aórtica por meio do Tavi (implante transcateter de valva aórtica) foi apresentada, na última terça-feira (30), no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). O chefe da hemodinâmica do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), Raphael Lanza e Passos, conduziu a apresentação.

O objetivo principal desta iniciativa é oferecer à população do Distrito Federal um tratamento alternativo para a estenose valvar aórtica grave em pacientes de alto risco cirúrgico e idosos, nos quais a cirurgia convencional apresenta um risco considerável. Por ser menos invasivo, o procedimento promete menor morbimortalidade e redução do tempo de internação hospitalar, incluindo um menor período em terapia intensiva.

“O tratamento da estenose valvar aórtica grave através da Tavi irá ampliar a capacidade terapêutica do IgesDF em pacientes com maior risco de morbimortalidade da doença valvar aórtica grave, com diminuição do tempo de internação”, afirmou Raphael Lanza.

A introdução do Tavi não apenas visa melhorar a sobrevida dos pacientes, mas também aliviar os sintomas incapacitantes associados à estenose aórtica, como falta de ar, fadiga e tonturas, contribuindo assim para uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes.

Segundo o superintendente do HBDF, Guilherme Porfírio, a implantação do Tavi será um marco importante para o hospital, representando um avanço significativo no tratamento da estenose valvar aórtica. “Estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado possível aos nossos pacientes”, afirmou.

Para a implantação do Tavi, conforme a Portaria nº 3414 da GM/MS, serão necessários investimentos para a aquisição de novos insumos, além de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), uma vez que se trata de um procedimento não padrão que exige materiais específicos.

*Com informações da Agência Brasília