Governador aguarda liberação de leitos de UTI para liberar eventos

De acordo com o governador, esse número de leitos disponíveis, aliado à baixa da taxa de transmissibilidade da covid, será definitivo para a volta dos eventos

Marcus Eduardo Pereira

e Elisa Rocha

Com mais de 3.000 bares e restaurantes fechados ao longo do período da pandemia, o setor de eventos e entretenimento do Distrito Federal vive uma grande crise. O anúncio do encerramento das atividades do Outro Calaf, na terça-feira (15), movimentou as redes sociais e levantou a discussão da manutenção das medidas restritivas impostas pelo Governo do Distrito Federal.

O surto da variante ômicron e o aumento da taxa de transmissibilidade da covid-19 no DF ocasionou na proibição de eventos na capital federal. Nesta quarta (16), o governador Ibaneis Rocha esteve em Santa Maria para acompanhar as obra de construção da Escola Técnica, e avaliou um possível o relaxamento das medidas restritivas.

“Precisamos retomar economia, porém, temos que fazer com segurança. Não é minha vontade encerrar com os eventos, mas fazemos isso por necessidade. O resultado está acontecendo. Tivemos uma redução na taxa de transmissibilidade. Esperamos, em breve, anunciar essa redução das medidas restritivas”, disse o governador.

Desde o início da semana, a taxa de transmissibilidade do vírus tem diminuído no Distrito Federal. De acordo com Ibaneis, esse indicativo, aliado a um número maior de leitos de UTI para covid disponível, será definitivo para a volta dos eventos.

“Primeiramente, precisamos ter uma quantidade de leitos de UTI que atenda toda a população. Estamos providenciando novos com licitação, que já está sendo realizada pela Secretaria de Saúde. Esperamos trazer novidades para o setor em breve”, revelou Ibaneis, que ainda confirmou que seis empresas já estão sob análise.