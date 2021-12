Saúde amplia dose de reforço para profissionais da educação

Com a soma dos dois estoques, a quantidade torna-se suficiente para reforçar a imunização de todos os profissionais da educação da capital

Após receber mais 34.800 doses da vacina da Janssen contra a covid-19, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a “segunda dose” do imunizante para todos os profissionais da educação. As doses começam a ser aplicadas nesta quarta-feira (15) nos pontos de vacinação.

Além dessas novas doses, a pasta havia recebido na última semana 10.200 doses. Com a soma dos dois estoques, a quantidade torna-se suficiente para reforçar a imunização de todos os profissionais da educação da capital.

Ao todo, 31.987 pessoas da área de educação foram vacinadas com o imunizante fabricado pelo laboratório do grupo Johnson & Johnson. A maioria é de professores, mas o grupo também inclui pessoal de apoio, como serventes, merendeiras, secretários escolares e diretores.

Para receber o reforço é necessário levar documento de identidade oficial com foto e o cartão de vacinação. Os locais para esse novo público serão divulgados na noite desta terça-feira (14).

População em situação de rua

Além da educação, a população em situação de rua do DF também receberam a Janssen. Para o grupo, foram separados cerca de 2 mil doses. A imunização do nicho envolverá três equipes do Consultório na Rua e Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

A população carcerária também tomou a vacina que, incialmente, era de dose única e já iniciou a dose de reforço. De acordo com a gerente de Saúde no Sistema Prisional, Simone Kátia de Sousa, a vacinação começou pelos detentos que receberam outros imunizantes e seguirá, agora, para os que foram vacinados com a Janssen. “Ao tratar deles, cuidamos da população em geral, sobretudo dos profissionais do sistema penitenciário”, explicou.

No total, 58.362 pessoas receberam a vacina da Janssen no DF, incluídos os que tomaram as doses remanescentes enviadas às unidades básicas de saúde. Todo esse público estará apto a receber a dose de reforço do imunizante quando completar dois meses de intervalo entre as aplicações.