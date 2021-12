Confira as regiões que ficarão sem energia nesta terça-feira (14)

Será necessário interromper temporariamente a energia para os clientes que moram em Samambaia, Guará, Gama e Riacho Fundo II

Nesta terça-feira (14), as equipes da Neoenergia Brasília estarão em Samambaia, Guará, Gama e Riacho Fundo II para instalar novos equipamentos, executando obras de ampliação da rede e realizando podas preventivas de árvores. Para que o trabalho possa ser executado de forma segura, a empresa precisará interromper o fornecimento de energia temporariamente nos endereços onde as equipes atuarão.

Em Samambaia, os técnicos da empresa farão a substituição de uma rede convencional que alimenta parte da QR 502 e da QN 504. Na QR 502, os conjuntos 01, 07, 15 e de 17 a 19 ficarão com o serviço suspenso das 8h40 às 16h30, horário em que as equipes executarão o trabalho. A obra também afetará, no mesmo horário, os conjuntos 01, 02, de 04 a 06 e de 08 a 10 da QN 504. No Guará, a empresa fará uma obra de ampliação da rede para melhorar o fornecimento de energia no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos Sul (SGCVS). O trabalho será executado das 9h às 16h30.

Já no Gama, a troca de componentes da rede elétrica afetará, das 9h às 13h, as chácaras Samambaia, Lourenço, Monte Sião, Maria Bela, Céu Azul, Sonho Meu, Sonho Feliz, Recanto dos Buritis, Samambaia, São João, Marilia, São Francisco e Duas Meninas, do Núcleo Rural Ponte Alta. No Riacho Fundo II, o trabalho é de poda de árvores que estão interferindo na rede que abastece a Fazenda Sucupira, na Grande Riacho Fundo. O serviço interromperá o fornecimento de energia nesta localidade das 15h às 18h.

Confira os detalhes de cada região e os serviços oferecidos pela Neoenergia à população:

TERÇA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

SAMAMBAIA

Horário: 08h40 às 16h30

Local: QR 502: Conjunto 01, 07, 15, de 17 a 19;

Local: QN 504: Conjunto 01, 02, de 04 a 06, de 08 a 10.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

GUARÁ

Horário: 09h às 16h30

Local: Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos Sul (SGCVS).

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.

GAMA

Horário: 09h às 13h

Local: Núcleo Rural Ponte Alta: Chácara Samambaia, Chácara Lourenço, Chácara Monte Sião, Chácara Maria Bela, Chácara Céu Azul, Chácara Sonho Meu, Chácara Sonho Feliz, Chácara Recanto dos Buritis, Chácara Samambaia, Chácara São João, Chácara Marilia, Chácara São Francisco, Chácara Duas Meninas.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

RIACHO FUNDO 2

Horário: 15h às 18h

Local: Grande Riacho Fundo, Fazenda Sucupira.

Serviço: Rebaixamento de rede para poda de árvores.