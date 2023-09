Saúde alerta para altas temperaturas e baixa umidade

No início dessa semana, o Inmet emitiu um alerta laranja de onda de calor, que deve persistir até às 18h do próximo domingo (24)

Seguindo o costume, os meses de agosto e setembro foram meses difíceis para os brasilienses, já que foram marcados por altas temperaturas, baixa umidade do ar e estiagem intensa. Na última quarta-feira (20), por exemplo, a máxima registrada foi 35º, tornando o dia, assim, como mais quente do ano.

No início dessa semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de onda de calor, que deve persistir até às 18h do próximo domingo (24), prevendo temperaturas que podem ultrapassar os 40°C em regiões do Centro-Oeste e do Norte.

A onda de calor extremo traz uma série de desafios para a saúde dos brasilienses. Os problemas mais comuns incluem sangramento nasal, lábios ressecados, olhos irritados, pele seca e um aumento nas doenças respiratórias.

Sintomas que o cozinheiro Kevin da Libra já sentiu e toma precauções para evitar. “Uso muito protetor solar, tenho garrafinha na mochila, estou bebendo muita água sempre. O pior horário, para mim, é quando saio do serviço, por volta de 15h, o calor está arrebentando.” Durante esses meses, o corpo humano perde água constantemente devido à respiração, ao suor e à urina, resultando na perda de sais minerais vitais para o funcionamento saudável do organismo.

Por isso, a coordenadora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde (SES-DF), Fabiana Fonseca, alerta a população sobre a importância de adotar medidas preventivas. “Neste período, devemos aumentar o consumo de água e evitar a exposição solar entre 10h e 16h, especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes”, aconselha. Ela também alerta para os sinais de desidratação, que podem ser sutis no início, incluindo fraqueza, tontura e mal-estar.

A vendedora ambulante Maria Nazaré Dantas, 55 anos, trabalha no período das 9h às 17h e conta que já passou mal duas vezes devido ao calor intenso. “Está horrível. Além de ter hipertensão, eu fico muito desconfortável e sinto mal-estar”, conta.

Saúde mental

Com as altas temperaturas, os efeitos não se limitam apenas ao desconforto físico, eles também têm um impacto direto na saúde mental da população. Segundo o clínico da SES-DF Luan Diego Marques, a exposição prolongada a essas condições climáticas intensas pode desencadear uma série de problemas psicológicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A desidratação, por exemplo, pode levar a problemas cognitivos, como dificuldade de concentração e tomada de decisão.” Além disso, o médico ressalta que podem ocorrer casos de estresse térmico e hormonal, perturbação do sono, isolamento social, angústia e ansiedade.

Proteção e bem-estar