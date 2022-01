São Sebastião ficará sem fornecimento de água nesta quarta-feira (19)

Para a execução dos trabalhos, será necessário interromper o fornecimento de água nesse dia, das 7h às 23h

Na próxima quarta-feira (19), a região de São Sebastião ficará sem fornecimento de água. Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), serão feitas melhorias nas instalações de abastecimento do reservatório.

Para a execução dos trabalhos, será necessário interromper o fornecimento de água nesse dia, das 7h às 23h. Confira, abaixo, os locais de São Sebastião onde será suspensa a distribuição de água nesse horário.

avenidas Central e São Sebastião;

ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A,11, 11A, 11B, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 57, 58, 59, 59A, 59B, 60, 61, 62, 62A e 62B;

ruas Comercial do Bosque, da Chapada, da Igreja, do Bosque, do Terminal, Marginal do Agudo, Principal, da Mata, Perimetral, Pinheiros, Principal e Santo Antônio;

bairros São José (quadras 01 a 03 e 26 a 32), São Francisco, Bela Vista, Vila Nova, Residencial do Bosque (quadras 07 a 13 e 20 a 24), Residencial Vitória I e II, Morro da Cruz e Setor Habitacional Crixás.

A Caesb sugere que a população faça o consumo consciente de água até o retorno dos serviços. Todos devem ter cuidado ao utilizar a água, pois o volume consumido individualmente impacta diretamente o abastecimento a todos. Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício. Veja, abaixo, algumas outras dicas importantes:

Verificar regularmente possíveis vazamentos em casa;

Usar aeradores de torneira que consomem menos água;

Retirar os restos de comida da louça a ser lavada, usar uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão e enxaguar todos os itens de uma vez;

Usar baldes para lavar o carro e janelas;

Reaproveitar a água da lavagem de roupas para lavar pisos e áreas externas.

Caixa d´água

A companhia lembra que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça ainda que o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório.

Para a aquisição de uma caixa de água adequada ao imóvel, os usuários podem se orientar na hora da compra seguindo uma conta simples. Em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia. Logo, sabendo quantas pessoas há no imóvel, é só multiplicar por 100 litros. Um reservatório de 500 litros, por exemplo, é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas num período de 24 horas.

As informações são da Agência Brasília