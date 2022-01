Acidentes em sequência deixam seis pessoas feridas

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as equipes foram acionadas por volta das 18h

Um acidente no último domingo, 16, deixou seis pessoas feridas no Trevo do Alemão, região da Rajadinha, em Planaltina. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), as equipes foram acionadas por volta das 18h.

Ao chegarem no local, os militares se depararam com uma colisão entre uma caminhonete e uma SUV. A outra ocorrência aconteceu na tentativa dos motoristas não se envolverem no primeiro acidente. Duas carretas que estavam no mesmo trecho, ao pararem bruscamente, se colidiram, uma delas na traseira da outra.

O motorista da SUV Hyundai Vera Cruz, Thiago, 28, primeiro veículo envolvido no acidente, foi encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina (HRP). No carro também estava uma mulher e três crianças. Todos os passageiros foram avaliados por socorristas, e não precisaram de transporte ao hospital.

Já na caminhonete Nissan Frontier, conduzida por José Maria, 38, quatro pessoas ficaram feridas. O motorista foi levado ao Hospital de Planaltina, com suspeita de fratura no braço e na perna esquerda. A passageira Marlene Águida, 37, foi levado para o HRP queixando-se de dor torácica. Os outros passageiros, uma criança de 8 anos e um adolescente de 17, foram levados ao hospital com dores nas regiões do abdômen e do pescoço e um edema na região da testa e dores abdominais, respectivamente.

Os condutores das carretas não necessitaram de transporte ao hospital. No entanto, a esposa do motorista da carreta Volvo FH1, Edite Potrich, 68, foi encaminhada para o Hospital do Paranoá, com suspeita de traumatismo craniano e fratura no nariz, cortes no supercílio, lábios e língua, bem como uma contusão no olho.