Santa Maria ganhará novos parques, estacionamentos e calçadas

A licitação para as construções também prevê a realização de serviços de pavimentação, pintura e construção de estruturas metálicas. Obras são um pedido antigo da comunidade

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a licitação para construção de nove parques infantis em Santa Maria. A região administrativa também ganhará novos estacionamentos e calçadas.

Cada parquinho será direcionado a uma quadra em Santa Maria. Os novos equipamentos serão construídos na EQ 201/301, EQ 202/302, QR 103, QR 105, EQ 304/307, QC 01, QC 02, EQ 216/316 e QR 117.

A abertura da licitação será no dia 25 de outubro, às 9h, no auditório do Galpão Cultural de Santa Maria, e a empresa vencedora será responsável também pelos serviços de pavimentação, pintura e construção de estruturas metálicas.

“Nós estamos dando continuidade a trabalhos anteriores. Com os parques, a administração está atendendo aos pedidos da população, além de cuidar das crianças”, afirmou o administrador da região, Josiel França.

Estacionamentos e calçadas

Também publicada na última terça (10), uma licitação vai definir empresa para a construção de calçadas com acessibilidade e estacionamentos em Santa Maria. Os serviços incluem a elaboração, execução e implementação da obra de urbanização de área pública.

A empresa vencedora será responsável pela construção de estacionamentos com bloco intertravado e calçadas com acessibilidade em dois endereços na região administrativa: na QR 100 e CL 103. De acordo com o administrador de Santa Maria, os estacionamentos também são um pedido antigo da população.

O estacionamento da Quadra 100 fica na área de uma escola e vai facilitar o embarque e desembarque das crianças, evitando congestionamentos e até acidentes na região. Já o da Quadra 103, próxima a Avenida Alagado, é para atender aos comerciantes e também às creches próximas.

O edital e os anexos com o detalhamento dos projetos podem ser acessados presencialmente, em painel na administração regional, ou de forma online no site da administração.

Com informações da Agência Brasília