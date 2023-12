Serviço de carro por aplicativo exclusivo para mulheres já tem 19 mil usuárias cadastradas no DF

No Lady Driver, apenas motoristas mulheres podem se cadastrar, e somente mulheres podem fazer chamados de corrida

Em meio ao cenário desafiador de violência contra a mulher envolvendo serviços de transporte por aplicativo no Brasil, a Lady Driver, serviço exclusivamente voltado para mulheres, tem se destacado como uma solução inovadora e segura para passageiras e motoristas. Criado em março de 2017, o aplicativo já está presente em sete capitais brasileiras, atuando em 170 cidades, e já tem mais de 19 mil usuárias cadastradas no Distrito Federal.

A Lady Driver tem como principal objetivo proporcionar uma experiência de transporte segura para o público feminino. “Atualmente, contamos com 556 motoristas, sem nenhum registro de violência, assédio ou agressão. O Lady Driver continua comprometido em proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para as mulheres em suas viagens diárias”, compartilha Rosilene Dantas, embaixadora do aplicativo.

Apenas motoristas mulheres podem se cadastrar, e somente mulheres podem fazer chamados de corridas. Homens podem ser transportados, desde que estejam acompanhados por uma mulher, e a motorista da corrida aceite.

O aplicativo também se preocupa com a segurança de crianças, adolescentes e idosos. “As opções Lady Kiddos e Lady Care possibilitam que mães cadastrem seus filhos para transporte seguro, sem a necessidade de estarem presentes. Além disso, há uma alternativa de transporte para pessoas idosas e com deficiência”, explica a embaixadora.

A opção Lady Kiddos permite o transporte de crianças de 8 a 16 anos, com a possibilidade de agendamento para atividades diárias, oferecendo comodidade e segurança. Já a Lady Care dá a opção de transporte dedicada a idosos e pessoas com deficiência, agendada pela titular da conta.

Outra vantagem oferecida é a conveniência do agendamento de corridas, proporcionando previsibilidade tanto para motoristas quanto para passageiras. Esse recurso permite que as usuárias saiam dos locais com a certeza de que o serviço estará disponível na porta, enquanto as motoristas têm a previsibilidade de suas corridas diárias.

“Nossos principais objetivos são a segurança tanto da motorista como da passageira, bem como a independência financeira das mulheres, já que acaba gerando novos postos de trabalho”, destaca Rosilene.