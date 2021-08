Samambaia é comtemplada com mais 2 km de calçadas revitalizadas

O novo calçamento chega à Segunda Avenida Sul ímpar, que vai desde a quadra 501/301, até o balão da quadra 311, o que corresponde a 2.455,00 m2 de extensão

O Governo do Distrito Federal (GDF), juntamente com os parlamentares, concentra esforços na região administrativa de Samambaia. O objetivo é tornar a cidade mais acessível, com calçadas, rampas de acesso e faixa de pedestres.

Desta vez, a iniciativa não apenas vai garantir o direito de ir e vir, de cada cidadão, como também serve como um estímulo para a prática de exercícios físicos. Alícia Couto, farmacêutica, conta sobre a sua expectativa em relação à obra: “acredito que o setor vai melhorar 100%, além das condições para a prática de esportes, por conta do impacto. Vai ficar bom para todo mundo, afinal temos que andar, fazer atividade física, especialmente quem tem predisposição para doenças”.

Quem conhece Samambaia, sabe que a qualquer hora do dia, vai se deparar com uma população muito ativa e que realmente se dedica à prática de atividade física, seja correndo, andando, pedalando ou simplesmente se exercitando nos Ponto de Encontro Comunitário (PEC).

“Esse sempre foi um sonho do nosso governador, que Samambaia se tornasse uma cidade extremamente acessível. Agora, ver cada obra saindo do papel me deixa realizado, pois como morador da cidade, tenho certeza que todo recurso é muito bem empregado, além de necessário” celebra o administrador de Samambaia, Gustavo Aires.