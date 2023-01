Bosque de Sobradinho completa um ano

População comemora o belo espaço de plantas nativas do cerrado que surgiu no lugar onde antes era só um lixão

As lembranças do que era um lixão ficaram no passado: moradores de Sobradinho comemoram o primeiro aniversário do bosque construído em uma área de 15 mil m² que servia de ponto de descarte irregular.

Em janeiro de 2022, uma força-tarefa do programa GDF Presente em parceria com Novacap e a administração da cidade atuou na limpeza do local, removendo 3,5 mil toneladas de lixo e fazendo cercamento, preparação do solo e plantio de mil mudas de ipês e outras plantas nativas da região. As árvores, agora, estão em pleno crescimento. O solo ácido de antes deu lugar a um espaço onde as espécies crescem.

O coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves, é um dos que comemoram a conquista. Ele acompanhou e participou da transformação do lixão em bosque, operação iniciada em 2019. “Durante 22 anos, esse local foi tradicionalmente um lixão, e uma ótima estratégia de governo foi transformá-lo em bosque”, lembra. “Foi um trabalho de muitas mãos, envolvendo a Secretaria de Governo [Segov], Novacap, DF Legal, SLU, DER e associações de moradores para tornar esse sonho uma realidade”.

Para que o terreno localizado no cruzamento das DFs 215 e 326 ficasse totalmente limpo, foi preciso muito trabalho. “As pilhas de entulho chegavam a 10 metros de altura”, conta Ronaldo. “O mais importante foi o Estado atender a uma demanda da população, usando para isso o seu conhecimento técnico”.

Manutenção

O GDF Presente continua cuidando do local, com vigilância constante – o suficiente para reparar estragos como o de um morador da região que, ignorando a presença da equipe do GDF, jogou no bosque um saco de lixo doméstico que foi imediatamente removido. Ronaldo garante que ações como essa são exceções.

O novo administrador de Sobradinho, Gutemberg Tosatte, conta que a área do bosque, sucessivamente desmatada ao longo dos anos, é hoje um dos poucos espaços de cerrado na região. “O lixão nos trazia bastante angústia, porque estava justamente numa área belíssima”, aponta.

“Não eram só restos de materiais da construção civil, mas também animais mortos e lixo”, exemplifica o gestor. “O lixo causava a proliferação de mosquitos como o transmissor da dengue [Aedes aegypti]. Era preciso recuperar o cerrado e cuidar da saúde pública”. A ação prossegue em outros locais da cidade. “Vamos tentar recuperar áreas que foram degradadas, colocando ainda em prática o projeto de salvar o Ribeirão Sobradinho”.

Com informações da Agência Brasília