Sábado terá vacinação para toda a família no Parque da Cidade, incluindo cães e gatos

Ao todo, serão 22 locais de atendimento para humanos e 66 para animais. No domingo também haverá vacinação em todas as faixas etárias

Sábado é dia de vacinação no Parque da Cidade. Das 9h às 15h, no estacionamento 11, haverá um local de atendimento como parte das comemorações da Semana Nacional de Trânsito. Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos poderão se imunizar contra a covid-19, a gripe (influenza) e outras doenças, conforme o calendário de vacinação. Perto dali, no estacionamento 10, haverá um ponto para vacinação antirrábica voltada a cães e gatos.

Quem não puder ir até o Parque da Cidade terá outras opções. Ainda no sábado, serão outros 21 locais para vacinação de humanos, em Taguatinga, Planaltina, Ceilândia, São Sebastião, Asa Sul, Asa Norte, Sobradinho, Santa Maria, Gama, Guará, Estrutural, Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo I e II. A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF) [https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao].

Mais opções ficarão disponíveis também para imunizar os cães e gatos contra a raiva. Ao todo, 66 locais atendem em diversas regiões administrativas. Confira aqui todas as localidades. A lista completa também está disponível no site da pasta. A orientação é levar animais com pelo menos três meses de vida, com focinheiras, coleiras, guias ou caixas de transporte.

Domingo

No domingo haverá vacinação apenas para humanos. No Parque da Cidade, as ações alusivas à Semana Nacional de Trânsito prosseguem, com a equipe da SES-DF trabalhando na imunização dos visitantes das 9h às 15h. Já os moradores do Assentamento Terra Nova, em Arapoanga, terão atendimento das 9h às 12h.