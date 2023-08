Sábado terá vacinação no Parque da Cidade e no GDF Mais Perto do Cidadão

O DF já aplicou 1,5 milhão de doses de vacinas em 2023, sendo cerca de 700 mil contra a influenza (gripe) e outras 700 mil em combate à covid

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) amplia a iniciativa de vacinação neste sábado (5). Destaque para o evento Dia da Saúde, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, com programação das 9h às 13h, incluindo diversos serviços da pasta a todas as faixas etárias, de bebês a idosos, e ainda vacinação antirrábica, com 32 pontos de atendimento pelo DF.

Os shoppings Iguatemi (Lago Norte) e DF Plaza (Águas Claras), a etapa de São Sebastião do GDF Mais Perto do Cidadão, a atividade Fecomércio Mais Perto de Todos, no Sol Nascente, e o Centro Educacional América Guimarães, em Arapoanga, terão atendimento com diversos tipos de imunizantes.

Além desses locais, 14 unidades básicas de saúde (UBSs) vão abrir neste sábado para vacinar a população. A lista completa com os endereços, horários de funcionamento e disponibilidade de imunizantes está no site da SES-DF.

Aumento da cobertura vacinal

O DF já aplicou 1,5 milhão de doses de vacinas em 2023, sendo cerca de 700 mil contra a influenza (gripe) e outras 700 mil em combate à covid-19. Os outros 100 mil correspondem a outros imunizantes previstos no calendário de vacinação, como febre amarela, tríplice viral, tétano, BCG, HPV etc.

Vale lembrar que a cobertura vacinal pode aumentar ainda mais. No caso da gripe, por exemplo, 59,4% das crianças de seis meses a 5 anos não foram imunizadas ainda. Entre os idosos, 45,7% também não procuram essa proteção. No grupo de professores, cerca de 21% precisam se vacinar. A imunização contra a gripe está disponível para todas as pessoas com mais de seis meses.

No caso da covid-19, o DF conseguiu alcançar uma média de 78,5% da população com as duas doses. Porém, a metade dos moradores, 48,9%, não retornou para tomar pelo menos uma dose de reforço. A proteção contra o coronavírus está mais baixa entre o público infantil: 44,6% das crianças entre 5 e 11 anos não tomaram duas doses da vacina. Entre as de 3 e 4 anos, 83,7% não tomaram duas doses. Já entre os bebês de 6 meses a 2 anos, 91,3% não receberam as duas doses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília