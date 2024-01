Sábado será de vacinação em 19 regiões

As unidades do Atacadão Dia a Dia, no km 8 da BR-070, e do Fort Atacadista do Sol Nascente, também vão oferecer vacinação das 8h às 17h

Equipes de saúde irão trabalhar em 19 regiões administrativas aplicando diversas vacinas neste sábado (06). De bebês a idosos poderão se imunizar contra a covid-19, gripe e outras doenças. As unidades do Atacadão Dia a Dia, no km 8 da BR-070, e do Fort Atacadista do Sol Nascente, também vão oferecer vacinação das 8h às 17h.

Veja a lista completa de endereços e horários dos pontos Para se imunizar, é necessária a apresentação de documento de identificação e, se tiver, a cardeneta de vacinação. A equipe de saúde avalia a cobertura vacinal de cada pessoa e, conforme a necessidade, pode aplicar mais de uma vacina no mesmo dia, de acordo com o indicado no calendário de vacinação. Por exemplo: é possível um adulto receber um reforço contra covid-19 e o imunizante de febre amarela na mesma ocasião. Na segunda-feira (8), volta o atendimento normal nas mais de 100 salas de vacina do Distrito Federal. As informações são da Agência Brasília