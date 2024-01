Controladores de velocidade reforçam segurança na Via Estrutural

POST PATROCINADO

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) trabalham, desde dezembro, na instalação de 13 controladores de velocidade, também conhecidos como pardais, em toda a DF-095 (Estrada Parque Ceilândia – EPCL), em ambos os sentidos.

O objeto do Contrato n° 0042/2017, estimado em R$ 110 milhões, é o fornecimento de equipamentos de monitoramento e gestão das informações de tráfego, por meio de um sistema de câmeras de monitoramento e equipamentos eletrônicos.

Do total de 13 pardais a serem instalados na DF-095, oito deles já tiveram sua instalação concluída. Os outros cinco controladores de velocidade serão instalados até o final do mês de janeiro.

“A colocação de controladores de velocidade numa via tão importante quanto a Estrutural, que conta com um alto volume de carros diariamente, é fundamental para garantir o fluxo de veículos na rodovia e fazer com que os motoristas respeitem o limite de velocidade, que é de 80 km/hora”, destacou o presidente substituto do DER-DF, Fábio Cardoso da Silva.

As obras de restauração asfáltica da via Estrutural, um investimento de R$ 80 milhões, duraram um ano e consistiram na substituição do antigo pavimento asfáltico, que estava deteriorado, por pavimento rígido, em concreto do tipo whitetopping, ao longo dos seus 26 km de extensão.

O trânsito na Estrutural foi liberado à população do DF no dia 16 de dezembro de 2023. As obras duraram 12 meses e beneficiaram os quase 100 mil motoristas que passam por ali todos os dias.

*Com informações do DER-DF

Agência Brasília