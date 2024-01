Polícia Civil: proteção a mulheres e combate a crimes

Os policiais civis estão sempre prontos para atender a população nas delegacias circunscricionais e especializadas

“O ano de 2023 para a Polícia Civil do Distrito Federal [PCDF] foi de trabalho forte e incansável na construção de um DF mais seguro. Foram registradas 448.138 ocorrências no ano. Os policiais civis estão sempre prontos para atender a população nas delegacias circunscricionais e especializadas. E o cidadão também conta com a Delegacia Eletrônica para registrar com comodidade e agilidade.

Todas as ocorrências criminais registradas no DF são apuradas com o rigor técnico que nossos profissionais detêm. Na solução dos crimes, respondemos, imediatamente, com técnicas investigativas e periciais avançadas, para trazer justiça e segurança à comunidade. Foram instaurados 42.663 inquéritos policiais, e 22.969 pessoas foram indiciadas.

São destaques o combate ao tráfico de drogas, às organizações criminosas locais e às células de facções do RJ e de SP que tentam se estabelecer no DF. Ao todo, cumprimos 7.664 mandados de prisão no DF e em outros estados do país. Efetuamos 2.297 prisões em flagrante.

A PCDF está empenhada no combate à violência contra as mulheres. As delegacias especiais de atendimento à mulher – Deam I e II (Asa Sul e Ceilândia) funcionam 24 horas e participam de projeto-piloto da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) para a entrega do dispositivo Viva Flor, que possibilita o acionamento remoto de pedido de socorro.

Também participamos do busca ativa, sistema de Justiça para identificar e acompanhar mulheres em situação de violência doméstica e familiar nas regiões do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way e Vargem Bonita. O Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Nuiam), com postos na Deam I, 6ª DP, 11ª DP, 29ª DP e 38ª DP, ajuda as mulheres a romperem com o ciclo de violência.

Em 2023, recebemos duas premiações de destaque: o prêmio Índice de Transparência Ativa e Passiva (ITA) e o Prêmio Alto Nível – selo bronze. As duas premiações destacam nosso comprometimento com a transparência pública e o respeito ao contribuinte.

Estaremos juntos em 2024 e cada vez mais fortes no compromisso da PCDF com você, cidadão brasiliense!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*José Werick de Carvalho, delegado-geral da PCDF