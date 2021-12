Sábado e domingo sem energia em áreas do Gama e da Asa Norte

Interrupção no fornecimento, a partir das 13h, será necessária para poda de árvores e substituição de cabos

Áreas do Gama e da Asa norte devem passar por período sem energia, este fim de semana. Os serviços de rede elétrica das duas regiões serão desligados a partir das 13h, quando se inicia o trabalho.

No Gama, a manutenção preventiva com poda de árvores deixará o Núcleo Rural Alagado e a Chácara 70 do Setor Leste (Córrego Crispim) sem energia até às 17h30 deste sábado (18).

No domingo (19), a partir das 13h, a interrupção será no Edifício Bittar III, localizado na 511 Norte (bloco B), até às 18h. O motivo é a substituição de cabos danificados em decorrência de furto.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Alline Martins, da Agência Brasília.