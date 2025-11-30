Rua de Lazer do Guará terá edição especial de Natal em 7 de dezembro

Neste domingo (30), a Rua de Lazer do Guará não contará com atividades culturais, esportivas ou programação oficial.

A Avenida Central será apenas interditada ao longo do dia, das 6h às 17h, garantindo que moradores e visitantes possam caminhar, pedalar, correr e aproveitar o espaço público com segurança.

A pausa na programação antecede a edição especial de Natal, marcada para 7 de dezembro, que encerrará o calendário anual com atrações ampliadas.

A edição natalina será realizada no espaço entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, área tradicionalmente ocupada pelo evento. A expectativa é de um público expressivo, já que a Rua de Lazer se consolidou como um dos principais pontos de encontro do Guará. A programação contará com apresentações de artistas locais, oficinas culturais, rodas de capoeira, aulões esportivos, atividades de bem-estar e ações de integração social.

As crianças terão tratamento especial, com pintura de rosto, brinquedos infláveis, pula-pula, exposição de robótica, distribuição de guloseimas e o tradicional Trenzinho de Ferro, sempre muito procurado pelas famílias.



A chegada do Papai Noel será o momento mais aguardado do dia, simbolizando o início das celebrações de fim de ano e trazendo o clima natalino para a região. A área gastronômica será reforçada com food trucks variados, e a exposição de carros antigos voltará a atrair apaixonados por veículos clássicos.

“A Rua de Lazer é um encontro que fortalece laços e celebra a nossa identidade comunitária”, reforça o administrador do Guará, Artur Nogueira. “Quero convidar todas as famílias para viverem conosco a edição especial de Natal. Será um dia de alegria, integração e boas energias.”

