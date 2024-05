RS: PMDF entrega 100 toneladas de doações a FAB

Luís Nova

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) mostrou para os brasilienses que realmente é muito mais do que segurança. Em apenas 4 dias, a corporação conseguiu mais de 100 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul, região que está enfrentando tragédia climáticas. A enchente atingiu 497 cidades, até o momento 107 pessoas morreram e 136 estão desaparecidas. Serão necessários três airbus A330 para levar todo o material arrecadado pela PMDF;

A campanha da PMDF começou com doações de militares, comunidade e empresários de diversas cidades do DF com postos de arrecadação em cada batalhão da corporação. Aos poucos a ação ficou imensa e precisou de ajuda de policiais voluntários para levar todo material arrecadado até a Base Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB).

Para transportar os itens, foram necessárias 114 viaturas policiais divididas entre 21 vans, sete caminhões, 27 ônibus, 35 caminhonetes operacionais e 24 motocicletas que fecharam o trânsito para o comboio de quase 500m cruzar o DF. Além dos militares escalados para o dia do serviço (quantidade não informada), 300 homens e mulheres abdicaram de suas folgas para vestir a farda da solidariedade.

A comandante da PMDF, coronel Ana Paula, juntou-se à tropa e colaborou com a força braçal com carregamento de suprimentos das viaturas até o hangar da FAB. Antes do comboio, a comandante agradeceu todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que começou na segunda-feira (6) e continuará ativo enquanto os moradores do Rio Grande do Sul precisarem.

Antes da entrega das doações a comandante agradeceu aos policiais envolvidos e também a população que vestiu a camisa em prol de ajudar os desabrigados do Rio Grande do Sul. “É um momento de muita tristeza pela que a população do Rio Grande do Sul está passando, quero agradecer a generosidade de todos que colaboraram. Até os mais humildes ajudaram com essa ação. Essa doação vai ajudar uma parte da população que está sofrendo tanto com essa tragédia”, agradeceu a coronel.

O Coronel Miguel da Força Aérea Brasileira recebeu toda a doação da PMDF e informou que a FAB está separando os materiais em três galpões. Ainda segundo o militar, cada avião de transporte da FAB (Airbus A330) consegue carregar 40 toneladas por voo. “Estamos trabalhando em três turnos, manhã, tarde e noite. Para conseguir levar as doações para a base aérea da FAB em Canoas, no Rio Grande do Sul”, explicou.

Ainda segundo o militar, a FAB começará a enviar as doações também por voo comerciais para aumentar a quantidade de itens básicos que chegam à região afetada.

A campanha da PMDF permanecerá ativa até que o Rio Grande do Sul se reconstrua. Quem quiser colaborar pode levar as doações em qualquer batalhão da corporação.