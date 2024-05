Mutirão promove retirada de lixo verde no Plano Piloto

Desde segunda-feira (06), diversas quadras da Asa Sul e Asa Norte receberam o mutirão de serviços de infraestrutura nas áreas públicas. Nos locais foram realizados trabalhos de renovação de parquinhos e quadras de esportes, além de limpeza e retirada de lixo verde e entulho. A iniciativa contou com caminhões, retroescavadeira e equipes da Administração Regional do Plano Piloto e do GDF Presente, com o apoio da Novacap.

O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, ressalta que as ações são constantes e permanentes para a melhoria da infraestrutura da cidade. Segundo ele, há uma equipe da administração de plantão nas ruas mapeando as demandas.

“Estamos atuando em diversas frentes de trabalho e a limpeza da cidade tem sido uma delas, inclusive no combate à dengue com a retirada de entulho. Outra demanda que estamos atendendo é a revitalização das áreas de lazer como parquinhos e quadras de esportes”, ressaltou.

Mutirão de serviços no Plano Piloto

→ Limpeza e coleta de lixo verde na Asa Sul (quadras 314, 202/402, 702, W3 Sul e Setor de Rádio e TV Sul) e na Asa Norte (quadras 106, 402, 908, 215/216, 706/707, 710, W5 Norte)

→ Manutenção na quadra de esportes da 202/203 Sul, 104/105, 113 Sul, além da 103 e 109 do Noroeste

→ Renovação de parques infantis na Asa Sul (quadras 104, 105, 106, 111, 115, 204, 202, 206, 207, 212, 303, 406, 407, 411,412) e na Asa Norte (quadras 112, 206, 412, 709, 712 Norte)

→ Manutenção asfáltica e pintura de meio-fio na 908 Norte, próximo à Paróquia Nossa Senhora das Graças

→ Manutenção de bocas de lobo na via de ligação W3 Norte/Sul

As informações são da Agência Brasília