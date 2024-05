Crianças em vulnerabilidade ganham dia em parque de diversões

Uma sexta-feira diferente. Ao invés de ir para a escola, em Ceilândia, a pequena Cecília Lima, 11 anos, vestiu o uniforme e calçou os sapatos para conhecer a famosa Happy Land — parque temático inspirado no Magic Kingdom da Disney. Uma realidade que antes era vista apenas nas telas, estar frente a frente com os principais personagens do maior parque de diversões do mundo a fez vibrar de emoção.

Assim como Cecília, outras mil crianças em vulnerabilidade tiveram a oportunidade de visitar o parque, no Estacionamento Arena BRB, na manhã desta sexta-feira (10). A iniciativa, coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal (GDF), marca o início da 5ª edição da Campanha do Agasalho. Após uma manhã inteira de diversões, cada criança ganhou uma manta para deixar o inverno mais aquecido.

“Eu vim me divertir com meus amigos e estou amando. Eu tinha visto fotos do local e comecei a ficar ansiosa, não estava nem conseguindo dormir. Está sendo muito bom, porque eu estou muito feliz. Quando chegar em casa, vou contar para a minha mãe que foi uma experiência muito legal e que eu queria voltar mais vezes”, revelou Cecília.

Assim que a criançada desembarcou do transporte reservado exclusivamente para levá-las ao parque, personagens de animações como Frozen, Moana e Shrek, além da Minnie e do Mickey Mouse, ficaram responsáveis por dar boas-vindas na entrada do complexo. Lá dentro, uma infinidade de brinquedos e atrações deixaram a manhã desta sexta-feira (10) marcada na lembrança de cada uma das crianças contempladas.

“Esse parque inspirado na Disney gerou uma expectativa em todas as crianças. É muito bom sabermos que a cada ano a gente consegue promover experiências como essas para uma maior quantidade de crianças. Isso é democratizar o acesso aos eventos da nossa capital, proporcionando momentos assim”, afirmou a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

De acordo com o produtor da Happy Land, Nano Pádua, a expectativa era receber a maior quantidade de crianças possível durante a ação social. “Nossa capacidade máxima é em torno de 1.300 pessoas. Por isso, abrimos as portas para mil crianças, para deixar esse espaço lotado de alegria. É um dia especial porque é a maneira que encontramos de agradecer à população de Brasília por terem nos acolhido tão bem desde o início. Não há dinheiro que pague ver a felicidade dessas crianças aqui hoje”, completou Nano.

Se engana quem pensa que só os pequenos estavam empolgados para o passeio. As professoras e monitoras das 14 instituições sociais do DF se divertiram junto com a criançada durante a visita. “É uma oportunidade única, vai agregar bastante na vida deles. Foi uma semana bem intensa porque eles ficavam chamando para vir logo. É tudo muito lindo e mágico porque agora não é algo que está só na televisão”, defendeu a professora do Centro de Educação Infantil Tia Nair I, no Paranoá, Hellen Ricarte.

Segundo a chefe-executiva de Políticas Sociais, Talita Mattosinhos, o objetivo é proporcionar momentos de alegria e diversão àqueles que não teriam a oportunidade de visitar o parque. “São mais de mil crianças em vulnerabilidade de várias regiões do Distrito Federal. Nós selecionamos instituições, creches e organizações da sociedade civil conveniadas ao GDF para trazer aqui hoje. São crianças de 4 a 12 anos que tiveram uma manhã inesquecível”, defendeu Talita.

Universo mágico da Disney

A Happy Land ficará em Brasília até o dia 15 de junho. No local, personagens dos desenhos animados ganham vida, junto a um ambiente lúdico com castelo encantado, espetáculos teatrais, shows pirotécnicos, projeções 3D, musicais e robôs, além de vários brinquedos, pista de patinação no gelo e oficinas de desenho.

Teve gente que acordou de madrugada para conhecer o parque temático. A ansiedade era tanta que não sabia por qual brinquedo começar primeiro. “Eu acordei cedo, eram 5h40. Tomei meu banho, comi meu café da manhã e já estava pronto para vir. Minha mãe tinha me mostrado as fotos daqui e eu gostei muito. Vim para brincar e está sendo muito legal”, disse Chris Thierry, 8 anos.

“Desde quando eu era menor, a minha personagem preferida é a Minnie. Estou muito empolgada para conhecê-la. Eu vou aproveitar todos os brinquedos aqui, gastar a minha energia e ser feliz”, concluiu a pequena Sara Nascimento, 10 anos.

Campanha do Agasalho

A ida à Happy Land marcou a primeira entrega oficial da Campanha do Agasalho Solidário 2024. Em sua quinta edição, a iniciativa faz parte do calendário oficial do Governo do Distrito Federal. Sob a liderança da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, e a coordenação da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, a campanha conta com o apoio dos órgãos do governo e das administrações regionais.

Neste ano, a Campanha do Agasalho Solidário 2024 ocorre entre os dias 2 de maio e 16 de julho, com o objetivo de arrecadar agasalhos e cobertores, que serão distribuídos às pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital. Nas edições anteriores, já foram arrecadados mais de 51 mil itens de combate ao frio.

“Este ano a campanha chega à quinta edição e com essa divulgação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a expectativa é dobrar ou triplicar as arrecadações. Nós estamos movimentando o Distrito Federal para fazer as doações para o RS, mas não estamos deixando de atender a população do Distrito Federal”, reforçou a primeira-dama Mayara Noronha Rocha.

Para participar, você pode entregar sua doação nos pontos de coleta localizados nos órgãos do GDF, administrações regionais e batalhões da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

