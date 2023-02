ROTAM retira três armas de fogo das ruas do DF

Entre sexta e sábado, os policiais encontraram pistolas, espingarda e munições em três abordagens diferentes

Entre ontem e hoje (11), a ROTAM retirou três armas de fogo das ruas do DF. Na tarde de sexta, em Planaltina, a equipe recebeu a denúncia de que um homem em um veículo estava rondando a área dos caminhões de um posto de gasolina. Após abordagem, foi encontrado no carro um revólver e ele foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia.

Na mesma tarde, na SCIA/Estrutural, uma equipe foi parada por um senhor que informou sobre um veículo com dois ocupantes que entrava e saia várias vezes de um estacionamento de um hipermercado da região. Os policiais foram de encontro e, ao avistarem a vistura, os suspeitos tentaram fugir, sem sucesso.

Dentro do veículo foi encontrado um revólver com dois cartuchos de munição intactos. Eles assumiram a propriedade da arma e falaram que estavam lá para vendê-la, sem identificar o comprador. Os homens foram conduzidos à 8ª DP.

Já na manhã de hoje (11), quando a equipe da ROTAM saía do quartel para patrulhamento de rotina, um homem foi visto desembarcando de um veículo e correndo em direção a um matagal. A abordagem foi feita e a chave do carro abandonado foi encontrada com ele, assim como uma espingarda calibre .11 e cartuchos de munição no veículo e em seu calçado. Ele foi encaminhado para a 8ª DP.