ROTAM apreende arma de fogo após abordagem no Guará II

Uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu, na noite desta segunda-feira (7), uma arma de fogo em uma residência no Polo de Modas, região do Guará II. A ação foi realizada por volta das 22h30 e contou com o apoio do setor de inteligência da corporação.

A operação teve início após a PMDF receber uma informação via rádio sobre um homem que estaria armado na quadra 18. De acordo com os dados repassados pela inteligência, o suspeito vestia uma camisa azul e caminhava pela região.

Com base na descrição, a equipe policial identificou um indivíduo com as mesmas características. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem mudou bruscamente de direção e acelerou o passo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, que afirmou morar na Ceilândia. No entanto, após consulta ao sistema Gênesis, os policiais constataram que o endereço vinculado ao nome do homem era o mesmo da quadra onde ele foi abordado.

Diante da inconsistência, outra equipe foi deslocada até o endereço registrado. Com a autorização da esposa do suspeito, os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram um revólver calibre .38 da marca Rossi, além de uma balança de precisão.

O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi registrada como posse ilegal de arma de fogo. Não havia mandados de prisão em aberto contra o suspeito.