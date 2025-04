GDF antecipa liberação de nova rota sob viaduto na Epig para esta terça-feira (8)

A Secretaria de Obras e Infraestrura vai começar a operação do desvio de trânsito na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), nas proximidades da passarela da Octogonal, nesta terça-feira (8), a partir das 5h.

Com a mudança, os motoristas que transitam na via Epig, sentido ao Setor Policial, deverão acessar a via que passa por baixo do novo viaduto. O trecho contará com duas faixas de circulação para os veículos.

O desvio de trânsito ficará em operação por 60 dias.

*Com informações da Agência Brasília