Rogério Schumann Rosso é novo diretor da Adasa

Pelos próximos cinco anos, Rogério Schumann Rosso será o diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa). A decisão foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa terça-feira (20).

No início deste mês, Rosso foi sabatinado por membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo da Câmara Legislativa do DF (CLDF), após ter seu nome indicado pelo governador do DF, Ibaneis Rocha. No dia 13, o plenário da Casa aprovou o parecer favorável da comissão.

Formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), o novo membro da diretoria do órgão tem vasta experiência nos setores público e privado. Rosso já foi governador do Distrito Federal em 2010, secretário de Desenvolvimento Econômico, presidente da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), administrador regional de Ceilândia e ocupou dois mandatos como deputado federal (2007-2011 e 2015-2019).

Rogério Rosso integrará a Diretoria Colegiada da agência, que atualmente é composta pelo diretor-presidente, Raimundo Ribeiro, e pelos diretores Vinícius Benevides, Félix Palazzo e Apolinário Rebelo.

As informações são da Agência Brasília