Investimento na DF-001 deve beneficiar 50 mil motoristas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) publicou, nessa segunda-feira (31), no Diário Oficial do DF (DODF) o aviso de licitação para empresas encarregadas de executar a restauração asfáltica da Estrada Parque Contorno (DF-001).

Será feita uma extensão aproximada de 10,8 km no trecho compreendido entre a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) e a Estrada Parque Taguatinga (DF-085). O custo previsto do serviço é de R$ 48,6 milhões.

Os envelopes com as propostas das empresas participantes serão abertos em 12 de dezembro, às 10h, na sede do DER. A etapa seguinte marcará a abertura das propostas de preço, que serão analisadas pela Comissão Julgadora Permanente (CJP). A seguir, haverá a divulgação das empresas habilitadas a participarem da concorrência, seguida pela escolha da companhia vencedora do certame.

Etapas

A fase final será a assinatura do contrato e, na sequência, da ordem de serviço, para início imediato dos trabalhos. Todo esse trâmite leva aproximadamente 60 dias. Iniciados os serviços, a previsão de execução da obra é de 300 dias.

Os serviços compreenderão, além da restauração do asfalto, as etapas de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, além de obras complementares e ciclovia. Quando concluída, a obra beneficiará cerca de 50 mil motoristas que trafegam pelo local diariamente.

“Esta obra vai recuperar o trecho que vai do Viaduto do Recanto das Emas até o Viaduto do Periquito”, resume o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior. “É um trecho que está com um pavimento muito ruim. Finalmente, com essa restauração, daremos uma grande contribuição para a melhoria da fluidez do trânsito na região.”

As informações são da Agência Brasília