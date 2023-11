Rodoviários terão nova assembleia para decidir futuro da greve

Os rodoviários pedem um acordo coletivo com as empresas para um reajuste salarial, com ganhos acima da inflação

Na tarde desta segunda-feira (6), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do Distrito Federal (Sinttrater) vai se reunir com os rodoviários para uma nova assembleia geral, para avaliar o andamento da greve e as negociações a respeito do fim da paralisação que acontece desde 00h.

A reunião está marcada para às 14h, no estacionamento do Conic, na Asa Sul. Neste mesmo horário, representantes dos rodoviários e do governo participam de uma audiência.

Na assembleia geral, a expectativa é de que a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e o Sinttrater apresentem propostas de conciliação. Também haverá uma decisão acerca da manutenção, conformação ou revogação da liminar que suspende a greve.

Os ônibus amanheceram nas garagens nesta segunda-feira, causando transtornos à população do Distrito Federal. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) liberou as faixas exclusivas para o trânsito de todos os veículos.

A greve estava anunciada desde ontem, porém, a Justiça já havia mandado suspendê-la, por isso, havia a expectativa de funcionamento normal hoje. Os rodoviários pedem um acordo coletivo com as empresas para um reajuste salarial, com ganhos acima da inflação.