Rodoviários anunciam paralisação para esta segunda-feira (6)

Categoria reivindica renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, reposição salarial e ganho acima da inflação

Na manhã deste domingo (5), os rodoviários do Distrito Federal anunciaram que estarão em greve a partir desta segunda-feira (6). A categoria reivindica a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, vencido desde 1º de agosto, reposição salarial e ganho acima da inflação.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários do DF (Sinttrater) a proposta de reajuste salarial, deveria ter sido apresentada até agosto, mas as empresas alegam que sem a ajuda do GDF não podem propor nenhuma melhoria salarial.