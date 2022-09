Rodoviária terá ponto de vacinação contra a covid-19 no feriado

O local é de fácil acesso aos participantes do evento na Esplanada dos Ministérios e demais usuários de transporte público de Brasília

No feriado do Dia da Independência, nesta quarta-feira (07), a Secretaria de Saúde irá montar um ponto de vacinação contra a covid-19 na Rodoviária do Plano Piloto.

O espaço será montado no térreo e funcionará das 9h às 17h. Ainda de acordo a pasta, o objetivo é facilitar, durante o feriado, o acesso à vacinação em um local de grande fluxo de pessoas.

Estarão disponíveis imunizantes contra a Covid-19 para primeira dose, segunda dose, dose de reforço e segunda dose de reforço. Para se vacinar será necessário levar documento de identidade e CPF.