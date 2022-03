Rodoviária do Setor O terá acesso gratuito à internet

O Wi-Fi Social disponibiliza acesso público e gratuito à internet, via sinal wifi, aos cidadãos do Distrito Federal

O Terminal Rodoviário do Setor O, em Ceilândia, irá ganhar o Wi-Fi social nesta terça-feira (22). O secretário de Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, estará presente no evento para lançar a internet gratuita e, na oportunidade, ele explicará como funciona o programa.

Lançado em fevereiro de 2019, o Wi-Fi Social disponibiliza acesso público e gratuito à internet, via sinal wifi, aos cidadãos do Distrito Federal. Desde então, 78 pontos já foram entregues, com mais de 120 milhões de acessos.

O projeto está presente em comunidades carentes, escolas, feiras permanentes, rodoviária de Brasília, terminais rodoviários, parques, unidades de pronto atendimento (UPAs), hospitais, bibliotecas públicas e zoológico.

As informações são da Agência Brasília