Inscrições para estágio no GDF encerram nesta terça (22)

O GDF está oferecendo bolsas para estudantes do ensino médio, técnico e superior, que irão atuar em órgãos públicos da capital

Gabriel de Sousa

[email protected]

Os estudantes do ensino médio, técnico ou superior têm até esta terça-feira (22) para se inscrever no processo seletivo que irá recrutar novos estagiários para trabalhar em repartições públicas do Governo do Distrito Federal (GDF). Os interessados devem se cadastrar no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até às 16:59.

Os estudantes de ensino médio ou técnico que forem selecionados ganharão uma bolsa de R$ 460, enquanto os de nível superior receberão R$ 600. Todos os novos estagiários irão atuar em uma carga horária semanal de 20 horas semanais, com o direito de R$ 8 de vale-transporte diário para a locomoção até o local de trabalho.

As vagas para estagiários de ensino superior poderão ser preenchidas por estudantes dos seguintes cursos: Administração; Administração Pública; Análise de Sistemas; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; Artes Plásticas; Biblioteconomia; Biomedicina; Ciência Política; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Comunicação Social- Jornalismo ou Publicidade; Design Gráfico; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharias; Estatística; Farmácia; Física; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Geografia; Geologia; Gestão Ambiental; Gestão de Políticas Públicas; Gestão de Recursos Humanos; História; Informática; Letras; Logística; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Psicologia; Química; Relações Internacionais; Relações Públicas; Saúde Coletiva; Saúde Pública; Secretariado Executivo, Segurança da Informação; Serviço Social; Tecnologia em Rede de Computadores; Tecnólogo em Sistemas para Internet; Tecnologia em Rede de Computadores; Turismo e Zootecnia.

Para se inscrever no processo seletivo, não é necessário pagar uma taxa de inscrição. De acordo com o edital, os selecionados irão ter a possibilidade de atuar nas 33 regiões administrativas do Distrito Federal.

Provas serão feitas automaticamente

A avaliação que selecionará os novos estagiários para o GDF consistirá em prova realizada de forma online, que será liberada imediatamente após a inscrição do candidato, que receberá um SMS para a liberação do certame, com o concorrente tendo dois minutos para responder cada questão. O conteúdo terá como base língua portuguesa, informática, matemática e também conhecimentos gerais.

O gabarito e o caderno de questões serão divulgados nesta quarta-feira (23). Já o resultado provisório com o nome dos estagiários selecionados deve ser disponibilizado no dia 11 de abril. A definição da lista de classificação final será publicada pelo CIEE no dia 20 do mesmo mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serão elaboradas três listas de classificação, uma delas dos candidatos que irão concorrer na ampla concorrência, outra para autodeclarados negros ou pardos. Por último, um documento à parte irá selecionar estudantes com deficiência.