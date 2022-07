Riacho Fundo II é uma das RAs mais desenvolvidas do DF

Outro fator que ajudou o desenvolvimento foram as obras feitas na região, que custaram mais de R$ 110 milhões

Com a chegada de grandes empreendimentos ao Riacho Fundo II, a Região Administrativa deixou de ser apenas uma “cidade-dormitório” e se tornou uma das regiões com maior desenvolvimento do Distrito Federal.

Outro fator que ajudou o desenvolvimento foram as obras feitas na região, que custaram mais de R$ 110 milhões. Entre elas está a construção de um viaduto no entrocamento com o Recanto das Emas, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a maior Unidade Básica de Saúde (UBS) do DF, além da reforma da Feira Permanente e do Skate Park e a duplicação da Avenida N3.

Nesta quinta-feira (28), parte dessas obras foram conferidas pelo governador da capital, Ibaneis Rocha (MDB), que se reuniu com empesários do rama atacadista e ouviu moradores e comerciantes. Junto ao governador, estava a pré-candidata à vice na chapa, Celina Leão (PP).

“O Riacho Fundo II era um local voltado simplesmente para as moradias, mas nós incentivamos muito o comércio aqui da cidade, fizemos uma licitação muito grande e grandes empreendimentos têm vindo para cá é isso tem gerado emprego para a população da cidade e eu fico feliz quando você passa pelas ruas e vê também que novos comércios estão abrindo. Isso é sinal que a cidade está evoluindo cada vez mais. Precisamos ainda avançar aqui, trazer uma agência do BRB, não tinha postos de gasolina e autorizamos dois postos aqui também e a gente quer transformar a vida dos moradores daqui”, afirma Ibaneis Rocha.

Além dos investimentos citados acima, o Riacho Fundo II também abriu as portas de um amplo Centro Interescolar de Línguas (CIL) capaz de atender mais de 3 mil alunos, e recebeu um importante investimento em infraestrutura e sistema de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.