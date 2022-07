Ibaneis comemora redução do desemprego no DF

O encontro com os empresários contou com a presença da pré-candidata à vice-governadora na chapa de Ibaneis, Celina Leão (PP)

Pelo terceiro mês seguido, segundo o Governo do Distrito Federal, a taxa de desemprego caiu, atingindo o patamar de 15,6%, 3,1% a menos que há 12 meses. O governador do DF Ibaneis Rocha (MDB) comemorou, nesta quinta-feira (28), a redução na taxa de desemprego na capital.

“Fico muito feliz por termos a menos taxa de desemprego desde 2015. E vamos continuar avançando nessa linha, saindo fortes da pandemia e entrando fortes no empreendedorismo para que a gente gere mais empregos e mais renda”, disse o mandatário em encontro com empresários nesta manhã, em Vicente Pires.

Quando assumiu, em janeiro de 2019, o DF tinha 320 mil desempregos e, rapidamente, essa marca caiu para 260 mil pessoas. Ibaneis afirma que essa queda está ligada à sua parceria com o empresariado. “O setor empresarial foi bastante respeitado no nosso mandato. Nós sabemos que apenas conseguimos gerar empregos na cidade com o apoio dos empresários. E eles têm que acreditar na cidade para investir”, continuou.

O encontro com os empresários contou com a presença da pré-candidata à vice-governadora na chapa de Ibaneis, Celina Leão (PP), e do deputado distrital Iolando (MDB). O presidente Jair Bolsonaro participou da reunião por telefone e disse que “o Brasil está dando certo e eu acho que deve continuar dando certo. O meu trabalho e do Ibaneis, no âmbito fiscal, têm sido reconhecido”, disse aos presentes.

Celina endossou a fala do emedebista sobre o fortalecimento da economia. “O governo local aprovou o Refis, fez toda uma engenharia para reduzir impostos e sempre manteve as portas abertas para os empresários em seu gabinete”, acrescentou Celina Leão.

Organizador do encontro, o empresário Charles Tinen agradeceu o trabalho dessa gestão em prol de vários segmentos. “O Ibaneis ajudou os empresários com benefícios tributários, dando infraestrutura para as cidades, autorizando os alvarás de construção com dinamismo, o que gera emprego e renda. Com essas arrecadações, ele pode investir naquilo que ele tem feito, que são muitas obras. Nós nunca vimos um governador que faz tantas obras. Por isso, reunimos aqui mais de 50 empresários que geram em torno de 50 mil empregos para caminharmos juntos com o governador Ibaneis”, disse.