Projeto musical visita escolas públicas de Guará e Taguatinga

Palco Céu Para Duas Violas Orgânicas une música e educação

A sinergia entre a Viola Caipira de R.C.Ballerini e a Viola da Gamba de Thiago Ribêiro estará em escolas do Distrito Federal nesse mês de agosto. É o Palco Céu Para Duas Violas Orgânicas, que leva às crianças musicalização, história da música e história dos instrumentos musicais. As apresentações são performances musicais com um repertório instrumental autoral que invade e desliza por entre os universos da música de raiz, música renascentista/barroca e música contemplativa. O espetáculo tem a mediação de Naira Carneiro, bailarina, arte-educadora e contadora de histórias, apresentando de forma lúdica os músicos e os instrumentos ao público, e contando histórias e causos relacionados ao universo musical. O Palco Céu circula por 3 escolas do Guará e Taguatinga, de 01 a 08 de agosto, promovendo encanto e educação por onde passar.

Circulando

Além das apresentações em escolas, o Palco Céu tem outras agendas na cidade nesse mês de agosto, com espetáculos para o público geral, se apresentando no COMA, dia 07/08, 18h, no Planetário; e na Mostra Sesc de Música, no dia 25, 19h, no Sesc Garagem.

Sobre os artistas

R.C.Ballerini é músico, escritor e piloto de ideias. Idealizador deste projeto, compositor, instrumentista e arranjador, seu instrumento principal é a Viola Caipira. Thiago Ribêiro é músico, professor da Escola de Música de Brasília. Instrumentista e arranjador, seu instrumento principal é a Viola da Gamba. Naira Carneiro é atriz, bailarina e contadora de histórias, co-fundadora do grupo Os Buriti.

Agenda das escolas:

01 de agosto de 2022:

16h – CEF4 Guará

17h – CED01 Guará

03 de agosto de 2022:

8h15 – CEF4 Guará

10h – CED01 Guará

08 de agosto de 2022:

8h15 – CEF 09 de Taguatinga

11h e 14h – CEF 14 de Taguatinga

SERVIÇO

Palco Céu Para Duas Violas Orgânicas

Onde? Escolas do Distrito Federal

Quando? 01, 03 e 08 de agosto de 2022

Mais informações: https://www.instagram.com/palco.ceu/