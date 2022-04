Revólver é encontrado pela PM em retirada de invasão de área pública

O proprietário informou não ter a documentação do armamento e que havia recebido o revólver de herança

Durante operação de retirada de invasão de área pública na DF 404, em Sobradinho, um homem foi detido por posse ilegal de arma de fogo. O procedimento ocorreu nesta quinta-feira (7) e durante a retirada de objetos pessoais, um dos moradores apresentou uma bolsa com peso anormal.

Os policiais do 14° Batalhão revistaram a bolsa que havia um revólver calibre 32, com cinco munições intactas e uma picotada. O proprietário informou não ter a documentação do armamento e que havia recebido o revólver de herança.

O homem foi levado a 13° Delegacia Polícia de Sobradinho, onde foi registrado a posse ilegal.