Revolução tecnológica na educação brasiliense

Projeto Retina capacita professores, equipa Escola Técnica de Taguatinga e conta com Fundo Patrimonial Brasil Startups para seguir em frente

Utilizar tecnologias audiovisuais e metodologias inovadoras, como jogos, hackathons e demodays, para implementar a educação empreendedora em escolas de Ensino Médio.

É assim que a Brasil Startups, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação (FAPDF), pretende criar modelos educacionais inovadores para que escolas públicas do Distrito Federal preparem os jovens com base nas demandas educacionais do século 21, como novas tecnologias, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo.

Hoje, o projeto promete impactar mais de 2 mil jovens, somente em Ceilândia. Este ano, como parte das ações do Retina, foi entregue à Escola Técnica de Taguatinga uma sala multifuncional completa, equipada com computadores, para realização de aulas, workshops, palestras e cursos.

Na escola também foi realizado Curso de Formação Inicial de Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos para professores.