Mais de 70 mil pessoas devem celebrar Corpus Christi na Esplanada

Retorno do evento ao centro de Brasília contará com palco próximo à Catedral para a Santa Missa

Após dois anos sem as celebrações típicas do Corpus Christi no centro de Brasília, mais de 70 mil pessoas devem marcar a volta do evento católico à Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira (16). O tradicional tapete colorido com imagens sacras feitas com serragens e grãos, por onde passará a procissão do Santíssimo Sacramento, portanto, voltará a ser confeccionado a muitas mãos no local. Em 2020 e em 2021, as missas tiveram de se adaptar à realidade virtual e ao distanciamento social causados pela covid-19.

Na programação que acontece desde 1961 em Brasília e desde 1978 no entre os eixos S1 e N1, os fiéis devem começar a se reunir e preparar a decoração do caminho para a procissão por volta das 6h30 no gramado central da Esplanada dos Ministérios. Haverá uma praça de alimentação durante todo o dia para quem quiser lanchar e almoçar no local.

Durante a tarde, serão feitos atendimentos para confissões entre 15h e 17h, e a Santa Missa deverá começar às 17h em frente à Catedral de Brasília, em estrutura montada para o evento. Os preparativos para o ato litúrgico, porém, devem iniciar por volta das 16h, e a saída do arcebispo de Brasília Dom Paulo Cezar Costa juntamente com o clero da Arquidiocese para o altar do palco está programada para às 16h45.

A tradicional procissão do mar de velas, que ilumina todo o caminho da Esplanada durante a noite, deve acontecer após a Santa Missa. Será utilizado o papamóvel utilizado na visita de São João Paulo II a Brasília, em 1980. Na procissão, o Arcebispo dará três bênçãos com o Santíssimo Sacramento: aos enfermos, aos governantes e às famílias que estiverem no local.

Trânsito alterado

Devido à celebração da data católica, o funcionamento do trânsito será alterado pela Polícia Militar do Distrito Federal a partir das 6h. De acordo com a corporação, o estacionamento da Cúria estará interditado, bem como as vias que ligam a S1 e a N1 em frente a Catedral de Brasília.

“A partir das 16h a via S1 será interditada e o trânsito será desviado para a L2 Sul. A via N2 será interditada do balão presidencial até o Ministério da Defesa. Estas interdições permanecerão até o término do evento. Os estacionamentos dos anexos dos ministérios estarão liberados e poderão ser acessados pelas vias S2 e N2”, destacou.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) também atuará durante o evento, principalmente em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Serão empregadas seis viaturas e 22 militares da corporação militar, além de uma ambulância e duas motos do Samu. Também estarão dispostos 30 brigadistas particulares.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), o transporte público coletivo estará operando com a mesma escala comum de domingo, que também costuma ser adotada em todos os feriados. Já na sexta-feira (17), os ônibus voltam a circular segundo a tabela normal de dias úteis.

“Contudo, como será ponto facultativo para os servidores do GDF e do governo federal, a Semob autorizou a flexibilização das linhas que atendem a Esplanada dos Ministérios, com possibilidade de redução da oferta conforme a demanda”, afirmou a pasta em comunicado no portal do órgão.

Os passageiros podem conferir os horários das viagens dos ônibus no site DF no Ponto (dfnoponto.semob.df.gov.br).

O comércio, alguns pontos turísticos e parques ecológicos devem adotar a dinâmica de funcionamento igual a de outros feriados celebrados durante o ano. Consulte o site ou redes sociais dos que deseja visitar para saber como será a operação nesta quinta-feira (16).

Liturgia

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. A celebração da data representa, portanto, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por meio da Eucaristia – o recebimento da hóstia consagrada simbolizando a última ceia – os fiéis celebram juntos a comunhão da data religiosa. A primeira vez em que o evento foi celebrado e realizado foi em 1264, no Vaticano, com o papa Urbano IV.