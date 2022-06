Devido aos preços altos, passageiros trocam avião por ônibus no feriado

Mais de 39 mil pessoas devem embarcar e desembarcar na Rodoviária Interestadual de Brasília no feriado de Corpus Christi

Por: Marcos Nailton

Neste feriadão prolongado de Corpus Christi, diversos brasilienses devem viajar para aproveitar em outros estados do país. Entretanto, devido aos preços altos nas passagens aéreas, a alternativa está sendo os ônibus. Segundo o Consórcio Novo Terminal, responsável pela gestão da Rodoviária Interestadual de Brasília, entre quarta-feira (15/06) e segunda-feira (20/06), mais de 39 mil pessoas devem embarcar e desembarcar no terminal rodoviário.

Os destinos mais procurados são Anápolis, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá e São Paulo. A previsão é de que sejam disponibilizados 109 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser oferecidos.

O motivo do grande movimento no terminal rodoviário se deve ao grande aumento no preço das passagens aéreas. Segundo um levantamento feito pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em apenas um ano, os preços subiram 70%. Para a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a alta do preço do querosene de aviação é um dos principais motivos para o aumento nas companhias aéreas.

Em março deste ano, a tarifa média de passagens vendidas para voos domésticos foi de R$ 648. Um aumento médio de 68,6% em comparação ao mesmo mês de 2021. Em fevereiro de 2022, este valor foi de 500 reais. Um aumento de quase 30%.

A alternativa para o meio de transporte terrestre foi adotada pela estudante universitária, Marcela Alvim, ela contou ao Jornal de Brasília, que neste mês de junho, viajou para o Rio de Janeiro e para o Goiás, e optou por ir de ônibus em razão dos altos preços das passagens aéreas. Além disso, Alvim diz que a infraestrutura nas rodovias brasileiras está melhorando.

“Tem a questão no aumento dos combustíveis que acabam acarretando os preços lá nas alturas, […] Mas eu também optei até porque a gente tem agora as empresas que estão começando a investir nos transportes terrestres a longas distâncias, eu paguei quase 70% a menos do que o valor da passagem aérea, compensou muito viajar para mim viajar de ônibus, […] Sem contar que tem uma experiência de você passar mais tempo na estrada, usar esse tempo para refletir, coisas que os preços altos acabam fazendo”, contou a estudante.

Aumento de passageiros e no preço das passagens

O gerente regional da empresa Real Expresso, disse ao JBr que o movimento de passageiros nesta época em relação ao ano passado aumentou em 50%. Ele completa falando que devido a alta no preço das passagens aéreas, muitos passageiros estão migrando para o transporte terrestre.

“A gente tinha muitos horários cancelados. As pessoas estão procurando mais, está tendo vários horários extras para São Paulo, Barreiras, Palmas, Goiânia, […] A gente recomenda o uso de máscara, e todos os cuidados. O pessoal perdeu o medo de viajar”, contou o gerente.

Acostumada a ir para Santa Rita de Cássia-BA todos os anos no recesso de junho, a estagiária da saúde, Mirian Oliveira, contou que a passagem subiu de R$150 para R$220 em menos de um ano, equivalente a um aumento de mais de 45% no preço. “O aumento é significativo, eu era acostumada a passar as férias na Bahia, viajar agora não está tão acessível assim”, contou.

Recomendações no transporte terrestre

A gestão do Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília informou algumas recomendações para que os passageiros tenham uma viagem mais tranquila, como se manter atento às determinações dos órgãos de saúde e o cumprimento das regras estabelecidas para o controle e contenção da Covid-19. É recomendado também o uso de máscaras na rodoviária e dentro dos ônibus.

O passageiro também deverá chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao terminal, para que não tenha atrasos devido a grande movimentação de pessoas durante o feriado.