Juiz decreta prisão preventiva de acusado de matar adolescente de 14 anos no DF

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga, João Marcos Guimarães Silva, recebeu nesta quarta-feira (14), a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra Vandir Correia Silva, 21 anos, acusado de matar Emily Fabrini de Araújo, de 14 anos. O magistrado decretou a prisão preventiva do homem.

O crime ocorreu em Taguatinga, por asfixia.

Nesta mesma data, o acusado foi preso preventivamente pela autoridade policial da 17ª Delegacia de Polícia Civil de Taguatinga/DF.

O corpo da jovem foi encontrado no sábado (10), na Floresta Nacional. Vandir se entregou logo após o crime, mas foi solto na segunda-feira (12), após uma audiência de custódia no o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

O caso foi tipificado como feminicídio pela Polícia Civil do DF (PCDF).