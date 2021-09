Reversão na DF-250 será retomada a partir de segunda-feira (20)

A operação havia sido suspensa em março do ano passado, com a redução do fluxo de veículos, resultante da pandemia de covid-19

A partir da próxima segunda-feira (20), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) irá retomar a operação de reversão de faixa na rodovia DF-250, que acontece durante o período de pico da manhã, de 6h às 9h.

A operação de fluidez foi iniciada em outubro de 2019, mas havia sido suspensa, temporariamente, em 25 de março do ano passado em razão da redução expressiva do fluxo de veículos, resultante da pandemia da covid-19.

Agora, após estudos de tráfego realizados pela Superintendência de Trânsito do DER/DF, que analisou os recorrentes engarrafamentos que voltaram a acontecer no período matutino, o órgão decidiu retomar a operação de reversão de faixa para dar fluidez ao trânsito na região.

A ação será executada até que a obra de duplicação da DF-250 tenha início e ajustes no trânsito sejam novamente realizados. A licitação desta obra foi aberta no dia 12 de agosto e está na fase final, com previsão de início das obras até o final de outubro.

Entenda a operação

A operação de reversão de faixa será realizada do km 0 ao km 3 da rodovia, com início a partir do condomínio Novo Horizonte e terminando no balão do Itapoã. Durante o horário de reversão, os usuários poderão trafegar por duas faixas de rolamento no sentido Balão do Itapoã: na faixa central e na faixa da direita.

A faixa da esquerda permanecerá seguindo no fluxo sentido Planaltina. Na faixa reversa (do meio) os motoristas poderão trafegar sobre as áreas zebradas, que estão localizadas próximas aos três acessos à cidade do Itapoã. Durante a realização da reversão será proibida a conversão à esquerda nas faixas reversa e normal.

Durante a operação, os motoristas só poderão acessar a cidade do Itapoã a partir das extremidades da faixa reversa – no acesso pela DF-001 e no Condomínio Novo Horizonte. Por outro lado, os cidadãos dentro da cidade do Itapoã deverão utilizar as ruas internas para se deslocarem, uma vez que a conificação que será implantada durante a reversão impedirá o cruzamento da rodovia DF-250.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fora do período de operação de reversão o trânsito volta à normalidade, operando como é atualmente: com uma faixa no sentido Balão do Itapoã e duas faixas no sentido Planaltina.

Sinalização reforçada

A sinalização horizontal (pintura) e vertical (placas) da via será alterada e reforçada em toda a extensão da DF-250, para informar os motoristas sobre a dinâmica do trânsito durante a operação, além de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) que serão instalados ao longo da rodovia. Os agentes de trânsito do DER/DF também darão apoio durante todo o período de reversão para orientação dos usuários.

Atenção

O DER/DF alerta aos motoristas que durante a operação não será permitido transpor o bloqueio dos cones, sob pena de multa. O Centro de Controle Operacional (CCO) do DER/DF irá monitorar o trânsito na via durante todo o tempo para prever possíveis alterações na operação da faixa reversa e aplicar multa aos motoristas infratores.

O motorista que desrespeitar a lei de trânsito cometerá infração grave, com multa de R$195,23 e levará cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília