Detran-DF dá início à Semana Nacional de Trânsito 2021

Com o tema No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, serão realizadas diversas atividades educativas

As atividades da Semana Nacional de Trânsito 2021 serão abertas nesta sexta-feira, 17. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizará o evento até o dia 25 de setembro, no Museu Nacional da República. Com o tema No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, serão realizadas diversas atividades educativas com o objetivo de sensibilizar pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores e passageiros do papel que cada um tem na segurança do trânsito e na preservação da vida.

“Teremos uma semana inteira de muita reflexão sobre a parcela de responsabilidade que cada cidadão tem na construção de um trânsito mais seguro. Nosso desejo é que o comportamento do condutor esteja sempre de acordo com a legislação de trânsito, com a consciência de que as multas só acontecem quando as regras de segurança são quebradas. Ao receber uma notificação, é importante refletir que aquela conduta geradora da multa demonstra uma falta de cuidado com a própria segurança e um desrespeito à vida daqueles que compartilham as vias”, destaca o diretor-geral do Detran, Zélio Maia.

Entre as atividades previstas na programação da SNT 2021, há algumas que serão realizadas todos os dias, das 9h às 17h, como: palestras com foco na segurança do ciclista, pedestre e condutores; atividades diversas com jogos educativos; e apresentações de peças teatrais, mímicas e shows com repentistas, que abordarão a segurança no trânsito de forma divertida e muito responsável.

Haverá também o passeio ciclístico em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, às 19h30 de quarta-feira (22), com concentração no Museu da República, a partir das 18h. Na sexta-feira (24), às 16h, acontecerá a cerimônia de premiação dos vencedores do 2º Prêmio Detran-DF de Educação de Trânsito, que contou com 741 trabalhos inscritos nas 17 categorias previstas.

A cerimônia de encerramento da SNT 2021, no sábado (25), às 13h. Durante toda a semana, também haverá apresentações teatrais e de contação de histórias nas escolas públicas e particulares das diversas regiões administrativas do DF, além de receber visita de estudantes no Museu da República para participar das atividades programadas para aquele local.

Com informações da Agência Brasília