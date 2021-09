GDF busca parceria com Exército para reabertura do autódromo Nelson Piquet

A reunião do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU), analisa uma tecnologia especial capaz de recuperar o asfalto

O Autódromo Internacional Nelson Piquet pode ser recuperado. A novidade é fruto de uma negociação entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Exército Brasileiro. Estabelecida na tarde dessa quarta-feira (15), a reunião do governador Ibaneis Rocha com o alto comando da corporação, no Quartel General (QG) do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU), analisa uma tecnologia especial capaz de recuperar o asfalto dos cerca de 5,5 quilômetros da pista utilizada para corridas e competições.

“A técnica de pavimentação de um autódromo requer um estudo minucioso para ativar a tecnologia de precisão necessária que uma pista desse tipo precisa”, adiantou o general de Divisão, Paulo Alípio Valença. “Estamos dispostos a viabilizar essa análise para apoiar na restauração desse monumento esportivo tão importante para a cidade”, prometeu o comandante geral do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio.

O Exército se comprometeu também a viabilizar um espaço no Quartel General para a abertura de uma agência do BRB destinada ao atendimento de militares. “Participar da vida efetiva dentro de uma unidade do EB é muito importante para o governo pela credibilidade que tem a instituição militar”, afirmou o governador Ibaneis.

Participaram do encontro os secretários de Governo José Humberto Pires, e de Desenvolvimento Urbano e Habitação Mateus de Oliveira; o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa; o diretor-técnico da CEB, Fabiano Cardoso; e autoridades militares.

Calçadas e pavimentação

E a parceria que começou com a modernização do sistema de iluminação da Praça dos Cristais, inaugurada em frente ao Quartel General (QG) do Exército Brasileiro (EB) vai se repetir em outras melhorias na cidade. O Governo do Distrito Federal (GDF) viabiliza a construção de uma calçada com ciclovia na Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem (Epaa), entre a avenida Marechal Bittencourt e a avenida Duque de Caxias, onde está situado do 32° Grupo de Artilharia de Campanha (GAC).

A demanda, que partiu do comandante do EB, general Paulo Sérgio Nogueira, foi acordada pelo governador Ibaneis Rocha. O GDF também se comprometeu a recuperar o asfalto da Epaa no trecho que passa sob a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e dá acesso a outros quartéis do Exército e ao Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan).

Igreja no Noroeste

Outra solicitação do EB foi a cessão de um terreno no Setor Noroeste para a construção de uma igreja católica. Local de moradia de dezenas de militares, o bairro não tem, em seu projeto original, a precisão de um templo religioso, o que estaria sendo demandado pela população da região que vem participando de celebrações em pilotis dos blocos por falta de espaço na própria comunidade com população estimada de 60 mil pessoas. “Da nossa parte está dado o start para que tudo isso seja tocado adiante”, concluiu o governador Ibaneis Rocha ao final do encontro.

Com informações da Agência Brasília